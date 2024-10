Mattinata contrassegnata da diversi incidenti a Sassari. Dopo l’intervento in via Budapest, i Vigili del fuoco si sono recati in via Predda Niedda, all'incrocio con il cavalcavia di Santa Maria, per un tamponamento tra più auto. Lievi ferite per gli occupanti, presi in cura dal personale del 118, presente con due ambulanze. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.