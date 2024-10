Incidente nella mattinata di oggi, 8 settembre, in via Predda Niedda, in prossimità del Centro Commerciale La Piazzetta. Intorno alle ore 10:30 si è verificato un tamponamento tra due auto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 che hanno liberato l'autista di una delle due vetture coinvolte dall’abitacolo.

Tre le persone trasportate al Pronto soccorso per accertamenti. Presente anche la Polizia locale.