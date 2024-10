Durante un addestramento, il nucleo sommozzatori del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari, ha rinvenuto, abbandonata nelle acque del golfo, una rete da posta di circa 25 metri, che giaceva su una secca abitualmente frequentata da appassionati di subacquea e apneisti. La rete era impigliata nella roccia, e continuava a esercitare azione di cattura, oltre a costituire un pericolo per le attività subacquee.

Dopo aver contattato la capitaneria di porto, che era a coordinamento delle operazioni, i sub, coadiuvati dal nucleo nautico Vvf di Porto Torres, hanno provveduto al recupero della rete fantasma, facendo sì che la zona potesse essere bonificata e che le normali condizioni di sicurezza fossero ripristinate. Una volta portata a terra l’attrezzatura da pesca sono stati effettuati ulteriori controlli, e la stessa sarà smaltita nei prossimi giorni.

Per "reti fantasma" si intendono quelle attrezzature da pesca che finiscono abbandonate sui fondali marini. Cause primarie di tali situazioni sono: ostacoli come rocce, secche o relitti, dove le reti si possono incagliare oppure trasportate dalle forti mareggiate o forti correnti; distacchi accidentali causati dal passaggio di imbarcazioni; condizioni meteo avverse, che richiedono l’abbandono per motivi di sicurezza o anche l’abbandono volontario.

Questi attrezzi costituiscono un serio pericolo per la fauna marina, che spesso vi rimane intrappolata, e per il deturpamento dell’ambiente marino. L'attività dei sub sotto questo aspetto è fondamentale per la salvaguardia delle creature marine ma non solo, esse possono infatti risultare un potenziale pericolo per gli stessi sportivi appassionati di immersioni.