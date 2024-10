Una studentessa straniera di 23 anni, a Sassari per il progetto Erasmus, è stata aggredita e picchiata da un uomo che ha tentato ripetutamente di violentarla ieri mattina alle 7.

La ragazza, attualmente in stato di shock, è stata soccorsa dagli operatori del 118 in via Rockefeller, dove ha chiesto aiuto mentre lamentava dolori in diverse parti del corpo, con contusioni varie e i pantaloni strappati, ed è stata accompagnata in ospedale.

La polizia ha fermato un giovane di un paese dell’hinterland sassarese, fortemente sospettato di essere l’autore dell’aggressione.

La ragazza avrebbe raccontato di essere stata aggredita alle spalle da una persona mentre lei si incamminava verso casa dopo avere trascorso la serata con amici e colleghi di università.