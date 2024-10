A Sassari proseguono le attività di controllo del rispetto delle ordinanze sindacali per il contrasto del coronavirus. Ieri, fra piazza Italia e piazza Castello, sono state sanzionate 29 persone, di cui 28 minorenni, per inutilizzo delle mascherine. L'attività è iniziata intorno alle 19, con il personale in borghese che ha monitorato la situazione. Successivamente sono arrivati altri agenti e sono scattati i controlli.

Sono state eseguite oltre cento verifiche, e per 29 persone sono arrivate le sanzioni da 400 euro. Sono state avvisate le famiglie dei minorenni, che dovranno pagare la multa, come previsto dalla normativa. L’area tra piazza Italia e piazza Castello è monitorata da tempo dalla polizia locale, che spesso si è fermata con i giovani per spiegare loro l’importanza dell’uso corretto della mascherina, e sensibilizzare sull'importanza del rispetto delle norme.

I ragazzi frequentemente non portano correttamente le protezioni, creando seri pericoli per loro e per i familiari. L’attività di controllo della polizia locale si sta focalizzando anche davanti alle scuole, e in altre zone della città dove è più facile che si creino assembramenti, e proseguirà nel fine settimana, per far rispettare le norme anti-Covid e in particolare le ordinanze sindacali.