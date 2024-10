Nonostante l’estate e il caldo, l’emergenza causata dalla carenza di sangue in Sardegna purtroppo non va in vacanza, anche se ci troviamo nella stagione dell’anno in cui le persone tendono comunemente a rimandare un impegno fondamentale, come la donazione, a settembre.

Invece è assolutamente necessario che i donatori, che hanno messo in moto un immenso vortice di generosità grazie ai loro enormi cuori, continuino il circolo d’amore e di solidarietà nei confronti del prossimo.

Per questi motivi, il Sism (Segretariato italiano studenti in Medicina),  in collaborazione con l'Avis Provinciale e Comunale di Sassari e il Centro Trasfusionale dell'Aou Sassari, ha organizzato l'evento di donazione del sangue "Goccia Su Goccia", che tornerà il prossimo 13 luglio dalle ore 8:30 alle ore 13:00 presso il piazzale di “Malattie Infettive, in viale San Pietro, 18.

Grazie alla collaborazione con ADMO Sezione di Sassari sarà inoltre possibile effettuare la tipizzazione per diventare donatori di midollo osseo.

"È importantissimo che aumentino i nuovi donatori e che quindi i giovani vengano sensibilizzati e informati su un tema che sta a cuore a chiunque. Perché prima o poi tutti possiamo averne bisogno. Per questo siamo grati ed entusiasti di portare avanti questa collaborazione con gli studenti di medicina", sottolinea il presidente dell'Avis Provinciale di Sassari, Antonio Dettori. 



È possibile prenotare la donazione per il 13 luglio e conoscere tutte le date delle raccolte sangue sul sito dell'Avis Provinciale di Sassari: https://www.avisprovincialesassari.it/donazione/dove-donare