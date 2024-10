In Sardegna

La metropolitana di superfice sassarese, Sirio, ha interrotto parzialmente il suo servizio in questi giorni. La scarsa manutenzione della linea di collegamento ha imepdito a Sirio di completare la sua corsa per l'inagibilità di una parte dei binari resi scivolosi e difficili da percorrere dalle foglie secche accumulatesi. I rami degli alberi non potati, poi, colpivano il pantografo.