“Siringhe usate abbandonate per terra, infilate sugli alberi o nelle crepe dei muri di cinta. Si presenta così il piazzale sul retro dell'ospedale San Camillo di Sassari, un luogo in cui accedono quotidianamente centinaia di persone. A nulla sono servite le segnalazioni degli utenti e di chi lavora nella struttura dal momento che chi di dovere non è mai intervenuto per porre rimedio a questa gravissima condizione di pericolo. Si continua ad esporre i pazienti e i lavoratori al rischio di venire a contatto con una siringa utilizzata per chissà quale scopo senza effettuare nemmeno le bonifiche richieste. Fatto ancora più grave è che tutto questo avviene all'interno del perimetro di un luogo di cura, che dovrebbe essere sicuro e protetto”.

Questa la denuncia della consigliera del Movimento 5 stelle Desirè Manca che ha presentato un'interrogazione al Presidente Solinas e all'assessore alla Sanità Carlo Doria.

“Gli utenti dell'ospedale - conclude la consigliera - da troppo tempo lamentano la mancanza di ascolto da parte della Direzione sanitaria dell'ospedale sassarese. É necessario che gli uffici competenti prendano atto delle segnalazioni, effettuino i sopralluoghi necessari e provvedano a risolvere queste gravissime criticità una volta per tutte”.