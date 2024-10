La città si prepara alla Settimana Santa con i suoi appuntamenti religiosi curati dalle confraternite, le processioni, le veglie, le adorazioni quindi la Via Crucis per le vie del centro storico e il sentimento di fede che li accompagna per oltre una settimana. Un'occasione per vivere i riti che accompagnano alla Pasqua di Resurrezione in una suggestiva atmosfera che richiama, in maniera immutata, le secolari tradizioni della comunità sassarese. I mesi di marzo e aprile, intanto, si confermano ricchi di incontri culturali, teatrali e di spettacoli anche per bambini e famiglie.

Questa mattina, nella sede dell'assessorato alle Politiche per lo sviluppo locale, cultura e turismo, la rappresentante della giunta di Nicola Sanna Raffaella Sau ha incontrato i presidenti delle confraternite dei Santissimi Misteri e del Santissimo Sacramento, dei Servi di Maria, di Santa Croce e del Gonfalone, dell’Orazione e Morte.

«I riti della Settimana Santa – ha detto il sindaco Nicola Sanna a margine dell'incontro – oltre a rappresentare un tratto intimo e identitario delle nostre comunità cristiane, rappresentano un occasione di grande interesse etno-antropologico che richiama, oltre a numerosi fedeli, anche un interesse culturale e turistico speciale che intendiamo conservare e valorizzare».

Gli appuntamenti inizieranno sabato 12 marzo nella chiesa di Sant'Antonio Abate, sede dell'arciconfraternita dei Servi di Maria. Qui ogni mattina alle 9 e la sera alle 18,30 sino al 18 marzo si svolgerà la celebrazione del settenario predicato in onore della santissima Vergine addolorata con il tradizionale canto dello Stabat Mater e l'esposizione del Santissimo.

Il 20 marzo in tutte le parrocchie cittadine sarà celebrata la domenica delle palme con il rito della processione e benedizione delle palme e dei rametti di ulivo.

Martedì 22 marzo, alle ore 18,30, sarà la chiesa delle Monache Cappuccine a ospitare il primo degli appuntamenti della Settimana Santa curati dalla Confraternita dei Santissimi Misteri. Da qui prenderà il via la processione per le vie della città con la partecipazione della confraternita del Santissimo Sacramento, dell'Arciconfraternita di Santa Croce e del Gonfalone, dell'Arciconfraternita dei Servi di Maria e dell'Arciconfraternita dell’Orazione e Morte. Alle 19 si farà tappa alla chiesa di San Giacomo e alle 19,15 nella cattedrale di San Nicola. I simulacri che saranno portati in processione faranno una sosta all’interno della chiesa di San Giacomo.

Mercoledì 23 marzo, giornata del mercoledì santo, alle 18,30 si aprirà la chiesa di Sant'Andrea, eretta intorno al XVII secolo. Dalla chiesa, situata quasi a metà del Corso Vittorio Emanuele, partirà la processione della Madonna addolorata curata dalla confraternita dalla Santissimo Sacramento. La prima tappa sarà, verso le 19, nella chiesa di San Giacomo dove i confratelli dell'Orazione e Morte ospiteranno i simulacri della Madonna Addolorata e del Cristo in croce. Alle 19,15 la processione proseguirà per la cattedrale.

Il 24 marzo, giovedì santo, alle ore 18,30 la chiesa della Santissima Trinità, nell'omonimo corso, l'arciconfraternita di Santa Croce e del Gonfalone preparerà la celebrazione della messa in coena Domini e della lavanda dei piedi. Alle 20, in gran parte delle chiese cittadine si svolgeranno veglie e l'adorazione dei santi sepolcri.

Il 25 marzo, venerdì santo è il giorno della Crocifissione di Cristo, sarà una giornata intensa e ricca di funzioni religiose. La mattina alle ore 9, dalla chiesa di Sant'Antonio Abate, l'arciconfraternita dei Servi di Maria port