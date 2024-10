Si è spento questa notte a Sassari Alessandro Fiori, medico di base e cardiologo 64enne affetto da coronavirus. Una vita prestata al servizio del prossimo e un destino beffardo, piegatosi dinnanzi a una malattia che non guarda in faccia nessuno.

Era ricoverato da qualche giorno, proprio a causa del virus, nel reparto di Neurologia dell'Aou di Sassari (trasformato in reparto Covid). Col suo decesso salgono a 202 i medici vittima del Covid-19 in Italia. 

Fiori era un medico molto stimato e conosciuto in città; aveva lavorato per diversi anni presso il suo studio medico in corso Vittorio Emanuele, e di recente si era trasferito nel nuovo ambulatorio in piazza Santa Maria, nel centro storico di Sassari.