Una palazzina in via Turritana, nel centro storico di Sassari, è stata sgomberata perché pericolante. Tre famiglie sono state costrette a lasciare la loro abitazione e per loro il Comune troverà una sistemazione temporanea.

Nei giorni scorsi il sindaco aveva emesso un'altra ordinanza per intimare al proprietario della palazzina un intervento di messa in sicurezza della facciata, da cui erano caduti a più riprese calcinacci. Vista l'inosservanza della prima ordinanza sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici del Comune. È stata fatta una verifica all'interno dello stabile ed è stato appurato il pericolo di cedimenti e crolli.

In più appartamenti, al momento disabitati, i solai hanno già ceduto. L'intero palazzo è stato dichiarato inagibile.