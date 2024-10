In Sardegna

I poliziotti della sezione Volanti di Sassari hanno arrestato un 33enne senegalese, Dioum Dame, per tentato omicidio. A seguito di una richiesta d'intervento arrivata al 113 intorno alle 7.30 di ieri (la notizia è stata divulgata solo oggi), gli agenti sono intervenuti in un appartamento in Piazza Castello, dove all'interno dell'appartamento c'era un cittadino marocchino, ospite per la notte dell'inquilina aggredita, che aveva chiamato il pronto intervento.