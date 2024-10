Nello studio di medicina del lavoro associato consentiva alla sua segretaria di svolgere visite oculistiche, spirometriche e cardiologiche e di rilasciare i certificati medici relativi agli accertamenti effettuati pur non avendo alcun titolo e nessuna abilitazione.

I Nas di Sassari hanno così arrestato questa mattina per truffa, falso, esercizio abusivo della professione e frode in pubbliche forniture, un medico con specializzazione in medicina di base, convenzionato con l'Asl, e la sua segretaria.

Oltre ai due, ai quali è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare, sono stati denunciati in 13, compresi alcuni medici dello studio associato e alcuni funzionari pubblici per aver informato gli indagati di notizie che dovevano rimanere segrete.