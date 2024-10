Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 10, in Viale Papa Giovanni II a Sassari. Due auto si sono scontrate e una si è ribaltata finendo in cunetta. La conducente è stata estratta dall’abitacolo grazie all’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco. Sul posto anche Polizia Locale e 118.