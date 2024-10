Ieri sera, intorno alle 19, per cause ancora da accertare, un'auto è andata a scontrarsi contro un trattore. In seguito all'impatto con il mezzo agricolo, la vettura, una Fiat 500 X, si è ribaltata su un lato. Il conducente, un pensionato di 79 anni, è rimasto bloccato tra le lamiere con un braccio incastrato. È stato liberato dai Vigili del fuoco di Sassari, intervenuti sulla Strada provinciale dell'Argentiera, in località Lu Traineddu.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato all’ospedale Santissima Annunziata l’uomo, dove gli è stato amputato parzialmente il braccio.

Illeso il conducente del trattore.