Il corpo infermieristico dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari già da diverse settimane aveva espresso il suo disagio protestando contro i vertici della struttura per il mancato svolgimento di corsi di formazione professionale.

La protesta degli iscritti al Nursing Up evidenziava come le loro aspettative di crescita professionale fossero state totalmente disattese causando all'intera azienda un preoccupante abbassamento della competitività.

La risposta arrivata ieri dal direttore dell'istituto di Anestesia e Rianimazione, Luca Brazzi, è piccata e decisa.

«Se prima del 2013 il problema poteva essere presente e le risposte fornite dalla dirigenza dell’Aou insufficienti - sostiene Brazzi - credo che sia profondamente scorretto sollevare tali obiezioni nel momento in cui finalmente il servizio formazione si sta davvero adoperando per mettere a disposizione di tutto il personale sanitario un piano formativo finalizzato non solo alla crescita culturale ma soprattutto alla preparazione professionale degli operatori».

«Credo si tratti di uno sforzo notevole di cui dovrebbe essere apprezzata la qualità oltre che la perfetta rispondenza alle esigenze formative di tutto il personale sanitario. - prosegue il direttore - Ritengo sarebbe più serio e costruttivo che chi lamenta la mancanza di un piano formativo adeguato collaborasse con proposte concrete alla sua messa a punto invece di criticare in modo sterile ed improduttivo gli sforzi di chi si sta attualmente adoperando per dare risposta alle giuste esigenze degli operatori».

Oggi, nell'ennesima puntata di uno scontro difficile da risolvere, il comunicato stampa firmato dal segretario territoriale del Nursing Up, Alessandro Nasone.