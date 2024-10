Era di rientro dall'ospedale San Camillo, dove aveva fatto una visita medica; alla guida dell'auto la moglie. Poi il buio. Antonello Sotgiu avrebbe compiuto 75 anni fra cinque giorni, ma la sorte lo ha strappato via alla vita quando giovedì sera quella stessa auto si è scontrata con un fuoristrada condotto da un pensionato. Lo schianto intorno alle 17, a poca distanza dalla struttura sanitaria che si trova sulla provinciale per Sorso.

Non sembravano preoccupare in un primo momento le condizioni dell'uomo. I soccorsi del 118 intervenuti sul posto hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale civile di Sassari sia lui che la moglie. Ma le condizioni si sono aggravate col passare delle ore e il malcapitato è stato spostato nel reparto di Rianimazione, dove poco prima delle 23 è deceduto.

La coniuge, Marcella Piras, ha riportato solo leggere contusioni e ieri mattina è stata dimessa dall'ospedale. Illeso anche il conducente del fuoristrada. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. Il sostituto procuratore Lara Senatore ha disposto il sequestro della cartella clinica di Antonello Sotgiu e dei due mezzi coinvolti.

Secondo una prima ricostruzione, la Polo condotta dalla donna sarebbe entrata in collisione col Pajero sbucato sulla strada provinciale da via De Villa. Il conducente del fuoristrada non si sarebbe reso conto del sopraggiungere dell'auto e con l'intento di immettersi nella corsia in direzione sorso avrebbe occupato quella opposta proprio mentre transitava la Volkswagen.

Nonostante il violento impatto, quando sono arrivati i soccorsi sul posto tutte le persone erano coscienti, compresa la vittima. A niente sono serviti i tentativi dei medici di salvare la vita del 75enne una volta che le condizioni si sono aggravate.