"Questa è piazza Santa Caterina dopo la solita notte di bevute. Non capita una volta ogni tanto, la scena si ripete praticamente tutte le mattine, in barba al divieto di consumare bevande da asporto in giro per la città".

"Non aggiungo poi le urla, risate, risse che accompagnano la serata, fino alle 3-4 del mattino con conseguente disturbo del riposo di molti degli abitanti della zona, me e la mia famiglia compresi".

E' la denuncia di un cittadino in un post pubblicato nel gruppo Facebook "Segnala a Sassari", a cui seguono numerose analoghe lamentele nei commenti. "E ripeto, non è una tantum, ma ogni notte - precisa - e la situazione sta diventando ormai intollerabile".

Foto da gruppo Fb "Segnala a Sassari"