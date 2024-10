Sarà Nicola Sanna il candidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni comunali che a maggio si terranno a Sassari. Sanna ha totalizzato 6.463 preferenze contro le 6.420 della favorita Angela Mameli uscita sconfitta da queste primarie dall'affluenza record.

Un risultato inatteso alla vigilia del primo voto di domenica scorsa che aveva mandato al ballottaggio i due, un risultato che in qualche modo, a Sassari, segna la fine di un'epoca per quanto riguarda la classe dirigente di sinistra. La Mameli, infatti, era il cavallo di razza lanciato in pista dall'establishment del PD cittadino che sosteneva la sua candidatura.

L'appoggio ricevuto da personalità di spicco come Gianfranco Ganau, Silvio Lai, Salvatore Demontis e Giacomo Spissu aveva fatto credere a molti che il nome di Angela Mameli si sarebbe imposto già al primo turno di queste primarie.

Così non è stato e oggi la vittoria di Nicola Sanna, seppure risicata, apre a sorpresa nuovi scenari e nuove prospettive nell'ambito amministrativo e politico della città.