"L'inaugurazione di un ospedale è sempre un momento importante perché testimonia la vicinanza della politica alla persona. La nuova ala sud del Santissima Annunziata, che rappresenta un fiore all'occhiello della sanità non solo sassarese ma di tutta la Sardegna, costituisce non un traguardo ma solo un primo tassello per dotare la città di strutture sanitarie moderne e nel rispetto degli standard di qualità".

E' il messaggio lanciato oggi a Sassari dal presidente della Regione Ugo Cappellacci che, assieme all'assessore della Sanità Simona De Francisci, ha partecipato alla cerimonia di apertura del nuovo padiglione. Presidente e assessore, ringraziando per il loro lavoro quotidiano medici e personale sanitario, hanno fatto il punto sugli investimenti che la Regione ha fatto e continuerà ad effettuare sull'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico, con l'obiettivo di riqualificare e migliorare tutti gli ospedali isolani. Solo a Sassari, hanno poi ricordato Cappellacci e De Francisci, nell'ultimo decennio sono state destinate risorse per oltre 155 milioni di euro, di cui oltre il 65% solo nell'ultimo anno (102.3 milioni).

Investimenti che testimoniano che la Giunta regionale sta operando per garantire i livelli essenziali di assistenza scongiurando una politica di tagli lineari paventata in questi mesi anche a livello nazionale.