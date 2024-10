In crescita il numero dei contagi da coronavirus fra il personale in servizio nel carcere di Bancali. Gli agenti della polizia penitenziaria positivi sono ora 12, due in più rispetto alla comunicazione di tre giorni fa. Risultati inoltre positivi anche due funzionari del comparto e un'infermiera.

In via precauzionale è stata disposta la quarantena per 38 agenti. Il focolaio nel carcere di Bancali è partito da un detenuto, in stato di semilibertà, che lavora nello spaccio dell'istituto penitenziario, isolato nella sua cella dopo esser risultato positivo la scorsa settimana.

La sanificazione della struttura è stata effettuata due volte; adesso si attendono i risultati dello screening su tutti gli agenti, conclusosi oggi. Fra i detenuti non risultano altri casi di positività al coronavirus.