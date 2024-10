I Carabinieri del Provinciale di Sassari, ieri sera, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato Daniele Poddighe, pluripregiudicato 28enne di Sassari.

L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri del Radiomobile di Sassari mentre smontava canali in rame dal tetto di un edificio pubblico in disuso in via Giusti in Sassari. Il complice invece è riuscito a darsi alla fuga favorito dall’oscurità.