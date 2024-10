Il cadavere di un uomo è stato ritrovato alla periferia di Sassari in avanzato stato di decomposizione.

Le indagini portate avanti dai carabinieri puntano a stabilire se si tratti di Maurizio Fornari, il cagliaritano di 43 anni scomparso da oltre una settimana.

A lanciare l’allarme sono stati i colleghi di Fornari, preoccupati per la sua salute. Probabilmente si tratta di un momento di sconforto forse legato alla situazione lavorativa: i dipendenti della Sardinia Green Island (Ditta del settore dell' energia rinnovabile per la quale lavorava Fornari), infatti, sono in cassa integrazione da ormai quattro anni.

Una situazione, questa, che potrebbe aver spinto Maurizio Fornari, separato e con due figli, ad allontanarsi di casa senza lasciare alcuna traccia di sé.