La squadra mobile della Questura di Sassari ha identificato e denunciato sette extracomunitari. Gli stranieri la scorsa settimana avrebbero preso parte a una furibonda rissa notturna nel centro storico; per tre di loro è stato sollecitato all'autorità giudiziaria un Daspo cittadino. L'identificazione è stata è resa possibile dalle immagini circolate in rete, e in particolare sui social, relative alla lite avvenuta di fronte a un esercizio commerciale privo di insegna.

Le indagini sono partite proprio dal controllo amministrativo dell'attività, nel corso del quale gli agenti hanno trovato numerosi cittadini extracomunitari intenti a consumare alcol e conversare senza alcun distanziamento. Tutti gli identificati hanno precedenti in materia di stupefacenti. Per alcuni di loro si sta procedendo anche con la verifica dei titoli che legittimino la presenza in territorio italiano.

Viste le precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali del locale, i tecnici dell'Ats hanno sospeso d'urgenza i titolo sanitari, mentre la Questura, considerata la frequentazione quasi esclusiva di pregiudicati e valutati gli ultimi accadimenti, ne ha disposto la chiusura e ha chiesto la revoca della licenza.