Ieri sera, poco prima della mezzanotte, in via Piras a Li Punti, Sassari, i Carabinieri, coadiuvati da personale della Questura, sono dovuti intevenire per sedare una pesante rissa che ha coinvolto due residenti ben note alle forze dell’ordine.

La lite che ha poi interessato una trentina di cittadini è degenerata in aggressione e culminata con il ferimento da arma da taglio (roncola e coltelli anche da cucina e da macellaio) di tre persone, di cui un 27enne grave che però non sarebbe in pericolo di vita.

I tre feriti sono ricoverati presso l'Ospedale di Sassari.

Sei le persone arrestate per rissa aggravata e tentato omicidio.