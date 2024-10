Prosegue la campagna di sicurezza stradale della Polizia locale che, anche per tutto l’autunno prevede, con “l’operazione trasparenza”, controlli sul rispetto dei limiti di velocità nelle strade urbane ed extraurbane a più alto livello di incidentalità. Fino al 15 dicembre le pattuglie saranno in via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Prati, via Don Sturzo, viale Porto Torres, via Domenico MilleLire, via De Martini, via Buddi Buddi, Ottava ( ex SS131 tratto che attraversa la borgata di Ottava), SP18 Bancali e SP 82 Campanedda.

Già nei mesi estivi il Comando di via Carlo Felice ha intensificato i controlli che sono stati estesi a strade e località nuove, scelte sulla base dell’indice di incidentalità, grazie anche alla disponibilità di due telelaser.

Grazie a questo strumento di ultima generazione, la Polizia locale di Sassari effettua esclusivamente contestazioni immediate, fermando il conducente nel momento in cui si compie la condotta illecita, e ciò assicura la trasparenza dell’attività e crea la consapevolezza immediata nel trasgressore di aver creato un pericolo per sé e per gli altri. Allo stesso tempo si ha la possibilità di sollevare eccezioni che possono essere annotate nel verbale di contestazione. La trasparenza è, inoltre, assicurata dall’informazione preventiva data attraverso comunicati stampa sulle località in cui in cui si effettueranno i controlli stradali.

I DATI - Tra gennaio e agosto sono state contestate 486 violazioni e ritirate 30 patenti di guida. È Ottava la zona che presenta le maggiori criticità: 225 violazioni e 12 patenti di guida ritirate. Al secondo posto per gravità si colloca la Buddi - Buddi: 129 violazioni e 7 patenti ritirate. Immediatamente dopo si registrano i dati di via Predda Niedda con 111 condotte trasgressive e 8 patenti ritirate.

La volontà di rafforzare i controlli di velocità è correlata alla recrudescenza degli incidenti stradali: in otto mesi la polizia locale di Sassari ha rilevato 767 incidenti stradali a fronte di 1.015 rilevati in tutto il 2021 in cui già si registrava una crescita significativa di sinistri rispetto agli anni precedenti; sono stati 211 gli incidenti rilevati nel periodo giugno-agosto 2022.