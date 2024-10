Raid vandalico presso la scuola primaria di via Cilea questa mattina verso le 7:30 a Sassari , nel quartiere Santa Maria di Pisa, dove alle prime luci dell'alba i vandali hanno forzato una porta sul retro e sono entrati nell'istituto accanendosi sugli arredi .

Un armadio contenente libri e altro materiale didattico è stato dato alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento il principio di incendio evitando ulteriori danni all'istituto, e la Polizia locale che sta indagando sull'accaduto.

I danni potrebbero ammontare a oltre 100mila euro , dato che il rogo ha interessato l'impianto elettrico, di climatizzazione e antincendio e ha compromesso il controsoffitto. Al momento sembrerebbe che i responsabili non abbiano rubato nulla.

Le bambine e i bambini, che nel frattempo arrivavano per partecipare alle iniziative estive comunali che si tengono nella scuola, sono stati immediatamente allontanati. Per qualche minuto sono rimasti sul marciapiede di fronte, insieme al personale scolastico e alle educatrici. Il dirigente scolastico, arrivato sul posto, ha subito autorizzato il trasferimento nella palestra dell'istituto che si trova davanti, anche questo di sua competenza.

Il complesso di via Cilea per l'estate svolge il servizio di centro estivo con una trentina di bambini, ma le attività proseguiranno regolarmente nei prossimi giorni , negli spazi dell'Istituto di fronte, fanno sapere dall'amministrazione comunale.

" L'attentato incendiario compiuto questa mattina nella scuola di via Cilea è tanto più intollerabile perché colpisce un luogo deputato ad assicurare e favorire la formazione dei nostri concittadini più piccoli, bambine e bambini cui dobbiamo garantire la massima sicurezza, ma anche la possibilità di crescere, di apprendere e di sperimentare la socialità nelle migliori condizioni logistiche e pratiche, ma anche in un clima sereno, armonioso e fecondo. Mi auguro che i responsabili di questo orribile atto, che non può restare impunito, siano presto individuati e assicurati alla giustizia. Da parte sua, il Comune di Sassari farà di tutto per garantire la massima incolumità, la massima inaccessibilità e la massima vigilanza alle scuole cittadine e a chi le vive, a iniziare da studentesse e studenti ", ha commentato il sindaco Giuseppe Mascia.