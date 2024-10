Un 17enne di Sassari è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni, sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e rapina nei confronti della madre.

Gli agenti sono intervenuti nell'abitazione del giovane dopo aver ricevuto la chiamata della donna che chiedeva aiuto.

La vittima ha raccontato che il figlio, che all'arrivo dei poliziotti si trovava ancora in stato di agitazione, l'aveva picchiata e poi rinchiusa all'interno del ripostiglio per due ore.

Prima di rinchiuderla le aveva anche portato via il cellulare per evitare che chiamasse qualcuno in suo soccorso. Secondo quanto ricostruito, pare che non fosse la prima volta che il 17enne maltrattasse la madre. Il giovane è stato arrestato e affidato al centro di accoglienza minorile di Sassari.