Aveva appena salutato un cliente con il quale si era appartata in un angolo buio della strada, in zona industriale Predda Niedda, a Sassari, quando sarebbe stata aggredita brutalmente da una collega per cause da chiarire.

Una squillo nigeriana avrebbe strappato a morsi il lobo di un orecchio a una collega 50enne cinese, secondo quanto riportato dal quotidiano sassarese La Nuova Sardegna.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando sulla vicenda.