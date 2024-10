I contratti dei lavoratori della struttura sanitaria di Rizzeddu a Sassari, in scadenza il prossimo 30 giugno, verranno prorogati fino al 31 dicembre 2024 in attesa dell'iter per la stabilizzazione. Lo annunciano gli assessori regionale del Lavoro e della Sanità, Desirè Manca e Armando Bartolazzi secondo i quali i sei mesi di proroga saranno utili "a individuare e vagliare tutte le soluzioni più confacenti per dare finalmente un esito positivo a questa annosa vertenza".

"Sin dal mio insediamento in Consiglio regionale, nel 2019 - ricorda la titolare del Lavoro - ho seguito da molto vicino questa delicata vicenda che coinvolge circa quaranta operatori socio sanitari, i quali, nonostante l'impegno profuso e nonostante l'esperienza pluriennale acquisita a contatto con i pazienti più fragili e i meno fortunati, ancora sopportano l'incertezza legata a contratti a termine, talvolta anche di pochi mesi".

"Oggi - sottolineano i due esponenti della Giunta Todde - grazie alla proficua collaborazione tra assessorati, abbiamo ottenuto un risultato che ci dà grande soddisfazione, in primo luogo perché mette al riparo dal rischio di disoccupazione quaranta famiglie sarde. Un primo passo che ci consentirà di lavorare spediti verso l'obiettivo finale di garantire un futuro dignitoso ai lavoratori che, dopo tanti anni di promesse mai mantenute, ancora attendono un contratto a tempo indeterminato".