I carabinieri del Nas di Sassari hanno effettuato un sopralluogo nel reparto Malattie infettive dell'Aou. I militari, guidati dal comandante Gavino Soggia, hanno voluto verificare l'effettiva disponibilità di posti letto e l'organizzazione generale del reparto. Le operazioni di controllo in questi giorni si stanno svolgendo in tutte le strutture Covid dell'Aou e del Santissima Annunziata di Sassari, ovvero le strutture destinate al ricovero dei pazienti positivi.

Le ispezioni sono scattate in seguito al caos scoppiato la settimana scorsa al pronto soccorso, quando, in una sola giornata, circa 40 pazienti positivi erano in attesa di essere ricoverati nei vari reparti. In quell'occasione i medici stessi richiesero l'intervento del Nas, vista l'assenza di ulteriori postazioni ossigeno necessarie ad assistere i pazienti.

Adesso i carabinieri, coordinati dalla Procura di Sassari, che già in precedenza aveva avviato diversi filoni d'inchiesta sulla gestione della pandemia nelle strutture ospedaliere sassaresi, stanno verificando che tipo di organizzazione sia stata disposta nei reparti e come sia stato possibile ritrovarsi in piena emergenza senza posti letto disponibili per i ricoveri dei pazienti Covid.