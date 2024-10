Un incontro per avviare un confronto sui temi di maggiore interesse per la cittadinanza, un dibattito aperto ai cittadini per ascoltare e raccogliere le esigenze e i suggerimenti per il rilancio della città.

È il primo appuntamento che Nicola Sanna, candidato alle primarie del centrosinistra per la carica di sindaco di Sassari, terrà in piazza Nazario Sauro, nel cuore pulsante della città, venerdì 14 marzo alle ore 17,30. Il primo di una serie di incontri che, con cadenza settimanale, avranno nella piazzetta che si affaccia sul corso Vittorio Emanuele il punto di ritrovo. Protagonisti saranno i sassaresi.

"L’idea è quella di un incontro-dibattito con i cittadini, uomini, donne e nuove generazioni – afferma Nicola Sanna – i quali vogliano davvero guardare avanti e dare una nuova spinta propulsiva, fatta di creatività e capacità amministrativa, per esercitare una visione del futuro nuova e ambiziosa.

E allora partiamo proprio dal centro storico, perché è qui che i sassaresi trovano le loro radici ed è qui che possiamo ritrovare la forza e la bellezza di Sassari".

Gli appuntamenti, in tutto quattro, programmati per ogni venerdì sino alla vigilia delle primarie, consentiranno una partecipazione attiva dei cittadini che, seguendo un tema portante, potranno indicare di volta in volta gli argomenti da trattare.

Chi vorrà, potrà contribuire con iI proprio suggerimento anche attraverso twitter aggiungendo al testo #sassariguardavanti.

In occasione dell’incontro di venerdì 14 marzo, saranno raccolte anche le firme necessarie per la presentazione della candidatura alle primarie.