Una medaglia a Simone Vincenzo Piroddu in segno di “Ringraziamento per l'impegno e gli sforzi quotidiani per portare a Sassari riconoscimenti internazionali nella disciplina della lotta stile libero olimpica”.

È con questo spirito che il sindaco di Sassari, Nanni Campus, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, oggi ha voluto dare un segno di riconoscimento al merito sportivo all’atleta della Polisportiva Athlon Sassari,vincitore delle medaglie d'oro ai campionati europei a Faenza 2019 e all'European Youth Olympic Festival a Baku Azerbaijan 2019.

A questi si aggiungono i tre titoli italiani, di cui due nella lotta stile libero e uno nella lotta greco romana.