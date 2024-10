Francesco Nonna, 19enne di Osilo, è morto probabilmente per congestione all’alba dopo aver fatto il bagno in mare. Il ragazzo si trovava in spiaggia a Platamona, a pochi chilometri da Sassari, per un party notturno. A dare l’allarme sono stati gli amici della vittima. Dopo quattro ore dal fatale bagno, Francesco si è portato le mani al petto, si è accasciato a terra e pochi minuti dopo il suo cuore ha smesso di battere.

(foto tratta da L'Unione Sarda)