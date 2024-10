E' arrivato a Sassari a metà mattinata, l'on. Mauro Pili, mentre in Piazza d'Italia si svolgeva un sit-in di protesta organizzato dai bancari. Quella che si è svolta oggi nella Sala Campus della Provincia di Sassari è una vera e propria rivoluzione che risisegna il mosaico degli schieramenti politici in Sardegna: è nato stamattina il gruppo 'Unidos'.

Al progetto hanno aderito il vice Presidente del Consiglio Provinciale Toni Faedda, il capogruppo dei Riformatori Sardi Giuseppe Mellino, il vice capogruppo UDC Michele Posadinu e il Questore del Consiglio Provinciale Grazia Onida.

"Si tratta di una sfida decisiva per la Sardegna" ha detto Mauro Pili "dobbiamo mettere da parte le logiche consunte della destra e della sinistra per costruire un progetto in grado di elevare il Popolo sardo al ruolo di protagonista. Ringrazio il nuovo gruppo che ha saputo interpretare in modo esemplare l'obiettivo di mettere da parte differenziazioni e particolarismi. Ora" ha concluso "Inizia la sfida dell'azione e della proposta in cui saremo impegnati con maggiore determinazione e coraggio"