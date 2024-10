Adorano cucinare, scegliere gli ingredienti e scatenare la loro fantasia. I bambini di Sassari e con loro naturalmente i genitori, hanno ancora una volta manifestato grande entusiasmo partecipando attivamente ai corsi della rassegna Piccoli Chef ospitata ogni venerdì pomeriggio negli spazi del nuovo Mercato civico.

La manifestazione, a cura dell'associazione culturale Nonunamacinque, rientra nell'ambito delle attività promosse dall'Amministrazione comunale nella struttura mercatale di recente costruzione. Cucina con Arte al Mercato , è infatti l'originale rassegna gastronomica dedicata ai bambini e agli adulti, mirata a valorizzare l'area come spazio pubblico “aperto” per recuperare la vecchia abitudine di fare la spesa al mercato. Ogni venerdì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 i bimbi iscritti ai corsi di cucina si divertono a trasformare il mercato in una piccola accademia del gusto: i laboratori culinari, seguiti dallo chef Ersilio Grande con qualche divertente incursione anche da parte dello chef Piero Careddu, offrono l'opportunità agli aspiranti piccoli chef di esprimere la loro creatività, stimolando la fantasia attraverso la manipolazione e l'assaggio degli ingredienti. Abbracciando tutti gli alimenti presenti nel mercato, i bambini hanno la possibilità di scoprire tanti sapori e odori con i quali imparare a mangiar bene giocando. I genitori sono molto contenti e i corsi sono praticamente tutti esauriti.

« Siamo molto soddisfatte – dichiarano l e organizzatrici, Silvia Piroddi e Paola Cunico – l'evento è rivolto ai bambini e ha come unico obiettivo quello di far conoscere e sensibilizzare i più piccoli verso una cucina sana e genuina » . Gli ultimi due appuntamenti della rassegna sono previsti per il 20 e il 27 dicembre,