Sabato notte due malviventi, con il voto coperto da un passamontagna, hanno picchiato e derubato il titolare della catena Eurospin di Sassari, Giuseppe Mura. L’uomo stava rientrando a casa quando è stato aggredito nel giardino di casa sua, in via Ortobene nel quartiere di Sant'Orsola 2, da due persone che gli hanno portato via il portafogli con all’interno mille euro.

Mura è stato poi soccorso dagli uomini del 118 e trasportato in ospedale per degli accertamenti. Dopo qualche ora i medici lo hanno dimesso.

Gli agenti della Squadra Mobile stanno cercando di risalire ai responsabili della rapina.