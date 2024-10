In Sardegna

E' stato arrestato sabato notte il 29enne N.R. di Sassari, tossicodipendente che ha picchiato la madre perché non voleva dargli i soldi per la dose di eroina. La donna, che ha 60 anni, ha raccontato agli agenti di polizia intervenuta di essere stata insultata, minacciata e malmenata dal figlio che le chiedeva dei soldi per comprarsi la droga.