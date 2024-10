I carabinieri della Compagnia di Valledoria sono stati i primi a intervenire dopo che la moto in sella alla quale Beatrice Palitta viaggiava insieme al padre è uscita fuori strada causando la morte della giovane. Aveva 20 anni, studiava Scienze e tecniche psicologiche all'università, ieri l'appuntamento col destino lungo la strada che da Castelsardo conduce a Santa Teresa Gallura.

Beatrice Palitta stava viaggiando col padre su una Honda Cbr 1000, quando vicino al bivio di Li Cantareddi, sulla provinciale 90, la due ruote ha toccato un cordolo. L'uomo ha perso il controllo del mezzo venendo sbalzato al suolo. E così anche la vittima.

Carabinieri, Vigili del fuoco e 118 sono giunti sul posto. Illeso il conducente della moto, niente da fare per la studentessa. Le forze dell'ordine stanno conducendo tutti gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. Grande commozione a Sassari per la morte della ragazza.