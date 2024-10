Per cause da accertare, nella mattinata di oggi, domenica 28 gennaio, attorno alle ore 7, il conducente di un’auto ha perso il controllo del veicolo scontrandosi poi con lo spartitraffico.

L’incidente a Sassari in via Saffi, dove l’autista dell’auto è rimasto ferito in modo fortunatamente lieve.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco, presente sul posto anche la Polizia locale.