Gli agenti della polizia locale di Sassari, nel corso di un controllo a campione nelle strutture che accolgono chi arriva in Sardegna, hanno sorpreso al di fuori della struttura recettiva che li ospita due giovani che si sarebbero dovuti trovare in quarantena e in isolamento fiduciario.

I due, in città per conto di un'azienda, avrebbero dovuto trovarsi nel Bed&Breakfast che avevano indicato perché erano risultati tra i contatti stretti di un positivo.

Quando gli agenti sono arrivati per la verifica, però, erano usciti. Sono stati inevitabilmente sanzionati.