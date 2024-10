Quando finiranno, andremo più veloci, correremo felici come merci, scapperemo dai nostri paesi sempre più fantasmi.



Quando finiranno, avremo moltitudini di alberi in meno, nondimeno saremo tristi, perchè anche senza accorgercene, ci guarderemo di meno.



Quando finiranno, saremo forse più moderni, certo più globali, rapidi sulle nostre ali di falene spinte dal benzene.



Spero che ci fermeremo,

per ammirare ancora

tutto questo splendore che ci sovrasta,

alzando lo sguardo,

ascoltando il cuore,

spegnendo il motore.



Per ammirare ancora

tutto questo splendore

che ci sovrasta,

che non verrà asfaltato,

che non verrà mai messo all'asta.

- Marco Fenudi