In occasione della consegna dei lavori dei lotti 0 e 1 della Sassari-Olbia avvenuta a settembre scorso, l’assessore dei Lavori pubblici, Angela Nonnis, accompagnata dai dirigenti dell’Anas, ha partecipato a un sopralluogo nei cantieri. L’assessore ha incontrato le maestranze e si è resa conto di persona dell'andamento delle attività. Il lotto 0 di 2,4 chilometri, interessa i Comuni diFlorinas, Codrongianus e Ploaghe, costituisce la bretella di collegamento fra la Strada Statale 131 e la Strada Statale 597 per Olbia e si sviluppa per tutto il tracciato su una nuova sede. Sono previsti due sovrapassi a campata unica in corrispondenza dei due svincoli e due sottopassi per il collegamento della viabilità secondaria. L’importo dei lavori è di circa 35 milioni di euro. Il lotto 1, invece, si estende per 9,3 chilometri eattraversa i Comuni di Ploaghe e Ardara. Inizia subito dopo lo svincolo sull’attuale Strada Statale 597 e finisce poco dopo lo svincolo di Ardara. Tra le opere principali saranno costruiti tre sovrapassi a campata unica ed un cavalcaferrovia in corrispondenza della linea Chilivani-Porto Torres. L’importo lavori è di 56 milioni circa.

STATO DEI 9 LOTTI. Secondo il cronoprogramma i lotti 0 e 1 dovrebbero concludersi nell’ultimo trimestre del 2015. Le prossime consegne dei lavori da effettuarsi entro l’anno o nei primi mesi del prossimo dovrebbero interessare i lotti 7 ed 8, mentre, la conclusione del lotto 9 già in stato avanzato di esecuzione, è prevista per la metà del 2014. Per tutti gli altri lotti (2, 3, 4, 5 e 6) le attività di progettazione sono state già consegnate o sono in procinto di essere consegnate. Il ponte sul rio Padrongianus è stato ultimato.

I COSTI E LE ECONOMIE. A fronte di un costo post gara della strada e di tutti gli interventi connessi pari a circa 960 milioni di euro, attualmente è stato possibile recuperare più di 200 milioni di euro di economie in parte già reinvestiti come nel caso dell’allungamento della pista dell’aeroporto “Costa Smeralda”. Tutte le risorse finanziarie residue, in seguito all’attività di verifica e validazione degli stanziamenti in capo alla Regione, saranno riutilizzate nel territorio isolano.

I POSTI DI LAVORO. I cantieri della Sassari-Olbia assorbiranno molti posti di lavoro. La dotazione complessiva del personale che sarà impiegato a pieno regime nella costruzione della strada è stimata intorno alle 1400 unità. Alcuni cantieri, come quelli più complessi dei lotti 2, 3 e 7, arriveranno a coinvolgere ciascuno, nell’arco di tutto l’intervento, dai 150 ai 200 operai. I lotti meno incidenti in quanto a mano d’opera, come per esempio il 9, non scendono comunque sotto la quota di 70 unità impiegate.

FINE LAVORI. La fine dei lavori della Sassari-Olbia, secondo il crono-programma dettato dal Contratto istituzionale di sviluppo, è prevista per il primo semestre del 2017.