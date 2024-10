"Entro l'estate saranno aperti i primi 26 chilometri della Olbia-Sassari". Lo ha dichiarato il presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani, al termine di una lunga giornata di sopralluoghi, che ha riguardato tutti i cantieri della nuova arteria, in costruzione da parte della società di via Monzambano, con fondi della Regione Sardegna.

Ad oggi - spiega una nota dell'Anas - sono attivi cantieri per un valore di 615,3 milioni di euro. In particolare saranno aperti al traffico tra maggio e giugno i lotti iniziali (0 e 1) della lunghezza complessiva di 11 km, dalla Ss 131 a Sassari ad Ardara, e i lotti 7 e 8, della lunghezza complessiva di 15,5 km, da Monti ad Olbia.

Il lotto 3, di 13 km, da Ozieri a Oschiri, è in fase di costruzione e sarà completato tra fine 2017 e inizio 2018. I cantieri dei lotti 5 e 6, di circa 16 km, che si sviluppano nel territorio di Berchidda e Monti, aggiudicati alla società Tecnis, sono in fase di sblocco, dopo le note vicende giudiziarie che hanno riguardato tale società, grazie all'accordo tra Anas e l'Amministratore giudiziario Saverio Ruperto.

Nel lotto 9, di 2,7 km, si sono verificate alcune criticità in corso di risoluzione e Anas è al lavoro per riavviare il cantiere al più presto ed ultimare i lavori nei prossimi mesi. I lotti 2 e 4, infine, sono in fase avanzata di progettazione.

In mattinata il presidente di Anas ha anche visitato il cantiere del ponte sul Rio Loddone, l'ultimo relativo all'emergenza alluvione in Sardegna, sul quale sono state effettuate proprio oggi le prove di carico. "Tutto è pronto per aprire al traffico anche questa opera, lunga 110 metri, con due campate di 55 metri, e costata 3,3 milioni di euro - ha affermato Armani -. Contiamo di farlo entro la prossima settimana".