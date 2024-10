Da questa mattina sono percorribili altri 4 km della strada a 4 corsie che collega Sassari con Olbia. L'Anas ha aperto al traffico un nuovo tratto dell'arteria ancora in costruzione, si tratta di un segmento del lotto 2 tra Ardara e Ozieri.

L'apertura di questo tratto, spiega la società, renderà possibile l'avvio dei lavori di ammodernamento del vecchio tracciato costituito dalla strada statale 597 di Logudoro. Gli interventi, che prevedono la chiusura al traffico, sono finalizzati all'ammodernamento e riqualificazione dell'arteria, che verrà riconfigurata come viabilità a servizio del territorio e delle attività produttive, oltre che adeguata agli attuali standard di sicurezza idraulica, con la demolizione e ricostruzione di 3 opere principali.

Contestualmente proseguiranno i lavori di completamento della parte del lotto 2 ancora in costruzione, la cui conclusione è prevista entro l'estate del 2023. Il lotto 2 consiste in oltre 12 km di strada tra il km 11,800 e il km 24,200 dell'intera arteria a 4 corsie, entrambi già completamente realizzati. Il progetto prevede la realizzazione di 2 svincoli: quello di S. Antioco di Bisarcio, dal quale si diramerà una bretella di collegamento con la strada provinciale 1 per il traffico diretto a Ozieri, e lo svincolo di Chilivani.

Sono previste 10 opere maggiori, di cui 8 tra ponti e viadotti (4 sull'asse principale e 4 sulla viabilità secondaria) e 2 cavalcavia. Tra queste, le opere più rilevanti sono costituite dal viadotto a tre luci sullo svincolo di S. Antioco di Bisarcio e dai due ponti a due campate sul rio Badu Ruju, al km 13,717.