Sono stati consegnati i lavori di costruzione dei lotti 2, 4 e 5 dell'Itinerario Sassari-Olbia per la realizzazione di oltre 30 km della nuova strada a quattro corsie, in provincia di Sassari, per un investimento complessivo di circa 250 milioni di euro.

In particolare, ha spiegato l'Anas, i lavori per il lotto 2, nei territori di Ardara e Ozieri, prevedono l'adeguamento a quattro corsie del tratto tra la fine del lotto 1, già aperto al traffico (km 11,800), e l'inizio del lotto 3, già in costruzione (km 24,200), per complessivi 12,4 km di nuova strada.

Le lavorazioni comprendono 10 opere, di cui otto fra ponti e viadotti (quattro dei quali sull'asse principale e quattro sulla viabilità secondaria) e due cavalcavia (uno dei quali relativo agli svincoli). Le opere principali che caratterizzano il lotto sono costituite dal viadotto a tre luci sullo svincolo di S.Antioco di Bisarcio e dai due ponti a due campate (di cui uno previsto sull'asta principale e l'altro sulla viabilità secondaria) sul Rio Badu Ruju, al km 13,717. Investimento complessivo di 110 milioni di euro interamente finanziato con fondi del Cipe assegnati al commissario delegato.

L'appalto è stato assegnato all'Ati Oberosler Cav. Pietro Srl/Gmbh-CGS Spa. - Movistrade Cogefi Srl, avrà una durata di 720 giorni. Il lotto 4, del valore di oltre 81 milioni, prevede la realizzazione di un tratto di 9,5 km fra Oschiri e Berchidda, col raddoppio della attuale sede costituita dalla ex Ss 597, a partire dalla fine del lotto 3 (km 36,100) fino all'inizio del lotto 5 (km 45,610), entrambi in corso di realizzazione. Compresi, inoltre, otto fra ponti e viadotti tra cui il ponte Rio Mannu sul lago Coghinas (146 metri), tre cavalcavia di attraversamento e otto sottopassi.

Lavori (tempi per 720 giorni) consegnati all'impresa Grandi Lavori Fincosit. I lavori per il lotto 5 riguardano la realizzazione del tratto fra il km 45,610, dove finisce l'adiacente lotto 4, e il km 55,050, per oltre 9 km di nuova strada a quattro corsie, nel territorio di Berchidda. Impegnata l'Impresa Tecnis Spa per una durata di 750 giorni.

L'investimento, di 58 milioni di euro, prevede la realizzazione di tre cavalcavia a campata unica e di sei tra viadotti e ponti sulla viabilità principale nonché uno svincolo e un'inversione di marcia. Una volta concluso l'itinerario Sassari-Olbia, che si sviluppa per circa 80 km, permetterà una riduzione dei tempi di percorrenza di circa 35 minuti, con l'aumento del limite di velocità fino a 110 km/h, un incremento della capacità potenziale della rete fino a 23mila veicoli al giorno e in generale una maggiore sicurezza.