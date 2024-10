E' una truffa che interessa l'intero territorio nazionale e, come già accaduto in passato, è a Sassari e provincia che in queste settimane ha colto di sorpresa numerosi cittadini.

L'organizzazione criminale si rivolge quasi sempre ad anziani che hanno lavorato nelle forze dell'ordine o in qualche modo vicini a membri di esse. Inquietante, dunque, capire come i truffatori riescano ad avere informazioni spesso dettagliate sulle vittime designate.

Chi chiama gli anziani li mette con le spalle al muro informandoli di come abbiano cumulato un debito con le forze dell'ordine per aver sottoscritto in passato l'abbonamento a una determinata rivista salvo poi non rispettare i pagamenti previsti.

Chi chiama minaccia poi le vittime di passare alle vie legali qualora il pagamento richiesto non avvenga immediatamente. Le cifre richieste vanno dagli 800 ai 4mila euro.

Gli anziani che chiedono spiegazioni e maggiori delucidazioni vengono reindirizzati a un secondo "funzionario" che, se è il caso, alza i toni della conversazione minacciando maggiori pene per chi non volesse chiudere le pratiche e pagare quanto richiesto.

Numerosi anziani del Sassarese sono stati ingannati con questa tecnica, altri, per fortuna, hanno chiesto consiglio ai figli che hanno subito intuito la gravità della cosa sporgendo denuncia.