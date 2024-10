Le bollicine sarde conquistano i sassaresi. I primi due appuntamenti dell'originale rassegna enogastronomica BUCHIC - Bollicine sarde al Mercato hanno riscosso un grande successo da parte dei numerosi visitatori accorsi nella nuova struttura mercatale per degustare il meglio della spumantistica sarda e nazionale.

L'evento, inserito tra le attività promosse dall'Amministrazione comunale nell'ambito del cartellone Cucina con Arte al Mercato, nasce dall'idea di promuovere la nascente cultura spumantistica della Sardegna che, dopo i primi timidi anni di sperimentazione, inizia ora ad essere una realtà più che consolidata.

Domenica 22 dicembre a partire dalle ore 11, è in programma il terzo appuntamento – aperitivo: tra i banchi del mercato cittadino i visitatori potranno assaggiare gli spumanti sardi e nazionali delle cantine Mesa di Sant'Anna Arresi, Red di Midia di Atzara e Borgo Molino di Valdobbiadene con l'accompagnamento di piccoli assaggi di preparazioni di cucina a cura di Piero Careddu e Lillo Carboni.

I coupons per le degustazioni sono ancora disponibili presso la Rinnovata Taverna Bellieni in via Capitano Bellieni a Sassari, al costo di 7 euro per singolo appuntamento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 349 33 27 913 – 339 61 13 290.