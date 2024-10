In Sardegna

Notte di fuoco a Sassari. Due incendi hanno provocato gravi danni nel circolo privato Il Cacciatore di via Cesaraccio a S.Orsola, e nell'agenzia funebre Poddighe di via Medaglie d'oro, a Li Punti. Sull'origine dolosa gli inquirenti non hanno dubbi e lo confermerebbe anche la singolare contemporaneità dei fatti.