A Sassari si svolgerà oggi, presso il Centro trasfusionale di via Monte Grappa, il “Vaccine day”. In questi minuti infatti, alle ore 13 circa, saranno somministrate le prime dosi del vaccino anti-Covid ai primi sei operatori sanitari dell’Azienda ospedaliero universitaria sassarese (Aou). L'arrivo delle fiale per la vaccinazione la scorsa notte da Olbia, sotto scorta delle forze dell’ordine.

Cinque in totale i contenitori da 195 fiale l'uno, che consentiranno di somministrare 4.875 dosi. Ogni fiala, infatti, consente la preparazione di 5 dosi da 0,3 ml. Dopo 21 giorni dalla prima dose è previsto un richiamo. Non tutte le fiale saranno destinate all’Aou di Sassari. Una parte, infatti, sarà consegnata all’Ats Sardegna-Assl Sassari. Saranno presenti il commissario straordinario Antonio Lorenzo Spano, il direttore amministrativo Rosa Maria Bellu e il direttore sanitario Bruno Contu.

"Inizieremo con i nostri primi sei operatori, tra medici, infermieri, ausiliari e un rappresentante delle ditte esterne che lavorano in ospedale - afferma Bruno Contu -, per poi proseguire con la campagna a partire del 4 gennaio. L’adesione del nostro personale, al momento, è stata davvero molto alta, parliamo di oltre il 99 per cento". A coordinare i vaccinatori saranno il medico competente aziendale, il dottor Antonello Serra, e il professor Paolo Castiglia.

"Si tratta di quattro equipe i cui componenti hanno seguito un corso di aggiornamento - prosegue Contu - per essere formati, come sempre, alle procedure indicate dal ministero della Salute, della Regione e, in questo caso, anche della ditta produttrice del vaccino". L'Aou di Sassari, che è centro di stoccaggio per il Nord Sardegna, conserverà le fiale del vaccino nella struttura che in questi giorni è stata individuata dalla direzione aziendale, all’interno della palazzina delle Medicine. Qui è stato posizionato un congelatore in grado di conservare il vaccino a una temperatura compresa tra -60 e -90 gradi centigradi. È previsto un ulteriore arrivo di vaccini nella prima metà del mese di gennaio.